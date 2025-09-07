Названа причина едкого запаха в Петербурге

Причиной резкого химического запаха в Санкт-Петербурге стал штиль, рассказали в дежурной экологической службе северной столицы. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

По словам горожан, в Невском, Центральном, Адмиралтейском, Петроградском, Фрунзенском, Колпинском и других районах чувствовался запах хлорки, серы, горелого пластика, едкой химии, йода и даже гуаши.

Жители Петербурга пожаловались на химический запах в нескольких районах города

Специалисты пояснили, что «город живет своей жизнью» и из-за отсутствия ветра все газы скапливаются в нем.

«До 8 сентября объявлены неблагоприятные метеоусловия [НМУ]. Сейчас фактически штиль, и запах не уходит. Это нужно переждать», — уточнили экологи.

Представитель городской администрации заметил, в свою очередь, что замеры, проведенные в субботу, 6 сентября, не выявили превышений.

«Для Петербурга это нехарактерное явление с его ветреным и дождливым климатом. В Омске, Красноярске давно привыкли к режиму НМУ. Зачастую причиной НМУ является не только безветренная погода, но и температурная инверсия», — разъяснил директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов.

По его словам, в нормальных условиях температура воздуха уменьшается с высотой над уровнем земли, но при определённых метеоусловиях наблюдается обратная ситуация — город накрывает на высоте «тёплой крышкой» и нагретый воздух от поверхности не поднимается вверх.