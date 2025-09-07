Российский губернатор обратился к певцу Егору Криду
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к певцу Егору Криду (Булаткину) после скандала с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Он в Telegram-канале позвал музыканта приехать в российский регион, но не на концерт.
Федорищев отметил, что позиция певца в споре с Мизулиной ему не близка. Он напомнил Криду, что глава «Лиги безопасного интернета» вызывает доверие у многих в России.
До этого Мизулина рассказала, что Крид рекламировал на стримах казино, которые могли спонсировать Вооруженные силы Украины (ВСУ).
Мизулина против Крида: Скандал после концерта в «Лужниках» вышел на новый уровень
В начале сентября глава «Лиги безопасного интернета» попросила представителей Следственного комитета и Генпрокуратуры России проверить концерт Крида. Поводом стала возрастная маркировка выступления 12+, а также развратные моменты шоу, включая страстный поцелуй музыканта с танцовщицей и ее откровенный танец.
Крид же в ответе Мизулиной подчеркнул, что «красивый танцевальный номер» и поцелуй с девушкой едва ли могут быть развратом. Поцелуи — неотъемлемая часть здоровых отношений, указал артист.