На «Интервидении» переодели в иностранцев массовку

Организаторы «Интервидения» переодели актеров массовки в иностранных болельщиков. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным издания, это было сделано для того, чтобы поддержать представителей стран-участниц на генеральном прогоне шоу. Массовке выдавали атрибутику этих государств: флаги, футболки и национальные костюмы. Сначала организаторы оценивали людей «по типажу», а потом определяли подходящую страну.

«Я здесь по приколу, меня позвали друзья. Хотелось бы, конечно, побывать на настоящем «Евровидении», но раз его нет, посмотрю на это. Хожу и ищу истинных поклонников Шамана, но почему-то еще никого не встретил», — поделился мужчина, которого переодели в арабского шейха.

Массовка получит 6 тысяч рублей за участие, отмечает Telegram-канал. Актерам запретили съемку в концертном зале. В случае нарушения правил им грозит штраф в полмиллиона рублей.

Международный песенный конкурс «Интервидение» пройдет в России в 2025 году. Он был известен еще в советские времена, затем о нем надолго забыли, а сегодня возрождают как наш ответ «Евровидению».