Рассказавшие о своей мечте Путину близнецы из Бурятии прыгнут с парашютом
Сестры-близнецы Арьяна и Дарина Дагбацыренова из Бурятии, рассказавшие президенту РФ Владимиру Путину на полях ВЭФ-2025 о своей мечте прыгнуть с парашютом, в сентябре совершат первый прыжок, рассказал в Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов.
Глава Бурятии пояснил, что встретился с курсантками Центра «ВОИН» Арьяной и Дариной Дагбацыреновыми.
Цыденов уточнил, что в ходе встречи поручил организовать для девушек полноценную подготовку совместно с центром «Воин» и десантниками 11 ОДШБ.
По его словам, во второй половине сентября сестры будут участвовать в военно-спортивной игре «Зарница» в Волгограде, смогут совершить свой первый прыжок с парашютом.
«Мечты должны сбываться — особенно если это мечты смелых, целеустремлённых жителей Бурятии», — отметил глава республики.
Ранее сообщалось, что в ходе встречи с Путиным на полях ВЭФ девушки рассказали президенту о своей мечте — прыгнуть с парашютом. Российский лидер пошутил, что хрупких сестер может унести ветром, посоветовал им набираться сил.