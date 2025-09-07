Россия не пригласила США на «Мировую атомную неделю»

Представители США не приглашены в Москву на международный форум «Мировая атомная неделя». Об этом сообщил РИА Новости глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Нет. Будут, не будут — не знаю, но не приглашены», — сказал он, отвечая на вопрос агентства.

Форум, приуроченный к 80-летию российской атомной промышленности, пройдет с 25 по 28 сентября в Москве на ВДНХ. Выставку посетят лидеры ряда стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки, а также главы международных организаций, представители государственных структур и крупных компаний, ученые и предприниматели.

Всего ожидается участие представителей более чем 105 государств. В рамках деловой программы впервые пройдет «атомный саммит».

В июле гендиректор «Росатома» сообщил, что на Всемирную атомную неделю будет приглашен глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.