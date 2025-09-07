В ГД предложили ввести «Карту Достоевского» для покупки книг подростками

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минкультуры Ольге Любимовой с предложением ввести «Карту Достоевского» для приобретения книг подростками.

Уточняется, что она будет представлять собой именную банковскую карту для учащихся в возрасте от 14-ти до 18-ти лет и будет ежегодно пополняться на сумму в 10 тыс. рублей. Соответствующей картой можно будет приобрести книги, соответствующие утверждённым критериям, в специализированных книжных магазинах.

«Средства «Карты Достоевского» предлагается разрешить тратить на произведения русской и зарубежной классической литературы, входящие в школьную программу и золотой фонд мировой литературы, произведения современных российских авторов, получившие положительные отзывы экспертного сообщества, а также на историческую и научно-популярную литературу», — цитирует депутата РИА Новости.

По мнению Чернышова, соответствующая инициатива направлена на реализацию задач по укреплению духовно-нравственных ценностей в молодёжной среде, а также станет значимым шагом в поддержке чтения среди молодёжи.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов ранее предложил ввести Тютчевскую карту как аналог Пушкинской карты для семей с детьми от четырёх до 14 лет.