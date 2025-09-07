Константинов: по окончании СВО власти Крыма пересмотрят стратегию развития региона

Власти Республики Крым по итогам специальной военной операции пересмотрят стратегию развития региона.

Об этом в кулуарах Восточного экономического форума сообщил председатель Государственного совета региона Владимир Константинов.

По его словам, окончание спецоперации может дать Крыму возврат к своей добыче газа.

«По оценке специалистов, это возможно не с такими большими затратами и не в такой большой промежуток времени. У нас был свой газ, он использовался в основном для бытовых нужд. Возможно, в этой части будет выработана стратегия», — цитирует Константинова ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Крыму создадут и реконструируют 16 социальных и 20 инженерных объектов в 2025 году. Работы проходят в рамках программы социально-экономического развития республики.