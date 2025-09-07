В Никарагуа вручили диплом лауреату конкурса МИД РФ

В никарагуанском военно-учебном центре имени маршала Г.К. Жукова состоялось торжественное вручение диплома IV международного конкурса "Архитектура дипломатии" для молодых художников, организованного ГлавУпДК МИД РФ. В мероприятии приняли участие сотрудники посольства РФ в Никарагуа, военного атташата России и Русского дома в Манагуа.

© Российская Газета

Лауреатом конкурса стала 15-летняя девушка из Никарагуа Аделита Стеинсен Баес, работа которой посвящена ключевому событию в истории Великой Отечественной войны - взятию Красной Армией Берлина в 1945 году и водружению Знамени Победы над рейхстагом.

Временный поверенный в делах РФ в Никарагуа Вячеслав Левчик поблагодарил правительство Никарагуа и руководство учебного центра имени маршала Г.К Жукова за возможность провести это мероприятие.

"Сегодня мы чествуем победителя художественного конкурса ГлавУпДК МИД России "Архитектура дипломатии", которая создала шедевр о взятии Берлина под названием "Великая Победа". Это знаковый момент, потому что водружение флага над фашистскими зданиями в Берлине стало символом победы СССР над нацистской Германией", - подчеркнул дипломат.

Затем с благодарственным словом выступила Аделита, которая только изучает язык. Она произнесла речь на русском.

"Хочу выразить слова благодарности. Сегодня я стою здесь с переполненным благодарностью и смирением сердцем и получаю за картину эту награду, которая принадлежит не только мне, но и всем тем, кто отдал свои жизни во время Великой Отечественной войны. Когда я рисовала на холсте советских мужчин и женщин в Берлине, я не хотела просто нарисовать униформу, оружие и руины. Я хотела изобразить отношение ко всему происходящему. Запечатлеть тех, кто покинул родной дом, боль тех, кто пережил потери, а также и несокрушимость силы тех, кто никогда не сдавался. Эта награда принадлежит не только мне, она принадлежит всем тем, кто хранит эту память о войне, а также потомкам тех, кто сражался в этой войне. Даже сегодня они продолжают учить нас единству. Спасибо, что вы позволили мне помочь с этим. Моя картина выражает мою дань уважения вашему героизму в борьбе с фашизмом. Пусть никогда не угаснет память о тех, кто шел в Берлин для того, чтобы освободить мир от тьмы. Вечная память им. Эта картина представляет собой войну советского народа, который идет в бой против тех, кто стремился уничтожить нашу национальную идентичность, покорив многие народы и лишив их свободы. Это портрет одной нации, которая, несмотря на раны и истощение, поднялась благодаря мужеству людей, их ценностям и достоинству, а также не потерявших веру в то, что после страданий всегда приходят новые, лучшие дни", - произнесла Аделита.

В беседе с "РГ" она рассказала о том, как узнала о конкурсе и приняла решение об участии.

- Моя мама увидела сообщение о конкурсе в социальных сетях на странице Русского дома в Никарагуа. Это была довольно мотивирующая история, поскольку в этом году годовщина Великой Победы, а моей страстью всегда была живопись. Поэтому меня подтолкнуло, прежде всего, желание почтить память советских людей, которые отдали свои жизни за всех нас, за наше освобождение. Я искала знаковый и исторический момент, который могла бы запечатлеть. Им стало событие, изменившее историю, - взятие Берлина.

Она отметила, что в будущем планирует стать дипломатом, а пока посещает курсы для изучения русского языка. В разговоре выяснилось, что ее сестра по имени Таня скоро поедет в Россию в рамках стипендиальной программы. О своих планах Таня также поделилась с "РГ".

- На курсах русского языка в Национальном автономном университете Никарагуа я узнала о такой возможности: получить стипендию для обучения в России. Я подготовила необходимые документы, подала заявку и в ближайшее время отправлюсь на учебу в государственном университете в городе Тула. Буду изучать медицину и планирую специализироваться на педиатрии. Даже посмотрела фотографии университета и города: очень красиво!