В России предложили ввести сокращенный рабочий день по пятницам

В Госдуме предложили закрепить «короткую пятницу» за счет работы в другие дни
Сокращенный рабочий день по пятницам могут закрепить законодательно только за счет отработки выпадающего времени в другие дни. Об этом в воскресенье, 7 сентября, сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Комментируя идею перехода к сокращенной рабочей неделе в России, парламентарий отметил, что это возможно лишь постепенно и с соблюдением баланса.
По его словам, компенсировать сокращенное время можно за счет уменьшения обеденного перерыва или более позднего завершения работы в другие дни. Депутат подчеркнул, что важно сохранять соотношение труда и отдыха, поскольку на этом построен весь Трудовой кодекс.
Экономист заявил о неготовности РФ к переходу на четырехдневку
В ТК РФ обязательного сокращения рабочего дня в пятницу не предусмотрено — это решение остается за работодателем.
Первая рабочая неделя в ноябре будет трехдневной. Это следует из постановления российского правительства о переносе выходных в 2025 году.