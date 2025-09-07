В России предложили ввести сокращенный рабочий день по пятницам

Сокращенный рабочий день по пятницам могут закрепить законодательно только за счет отработки выпадающего времени в другие дни. Об этом в воскресенье, 7 сентября, сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Комментируя идею перехода к сокращенной рабочей неделе в России, парламентарий отметил, что это возможно лишь постепенно и с соблюдением баланса.

По его словам, компенсировать сокращенное время можно за счет уменьшения обеденного перерыва или более позднего завершения работы в другие дни. Депутат подчеркнул, что важно сохранять соотношение труда и отдыха, поскольку на этом построен весь Трудовой кодекс.

В ТК РФ обязательного сокращения рабочего дня в пятницу не предусмотрено — это решение остается за работодателем.

— Я внес с коллегами проект закона о том, чтобы сделать всегда короткую пятницу, но вот этот сокращенный рабочий день, то есть выпадающий час, компенсировать путем распределения и отработки этого часа в течение понедельника, вторника, среды, четверга, — добавил Нилов в беседе с ТАСС.

Первая рабочая неделя в ноябре будет трехдневной. Это следует из постановления российского правительства о переносе выходных в 2025 году.