В Санкт-Петербурге появится парк героев СВО

Зеленая территория за Пискаревским мемориалом на улице Верности в Петербурге станет «Парком Героев специальной военной операции». Об этом заявил губернатор города Александр Беглов в своем Telegram-канале.

© Газета.Ru

Он подчеркнул, что новое наименование было присвоено Топонимической комиссией.

«Это предложение поступило от жителей и набрало наибольшее число голосов в опросе на моей странице «ВКонтакте», — написал Беглов.

Он добавил, что также наименование было присвоено Академии транспортных технологий. Ей присвоили имя героя социалистического труда Ивана Зубкова.

29 августа губернатор Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что ижевский аэропорт будет носить имя оружейника Михаила Калашникова. В ближайшее время результаты голосования, в котором приняли участие свыше 70 тысяч жителей Удмуртии, направят в Общественную палату РФ на утверждение.

В июне президент России Владимир Путин присвоил аэропорту города Иваново имя маршала Советского Союза Александра Василевского.