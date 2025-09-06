Уникальный фонтан запустили на Дальнем Востоке

В Магадане состоялось открытие каскадного светомузыкального фонтана, установленного на аллее адмирала А.И. Нагаева в парке «Маяк». Проект реализован Сбером в рамках благоустройства города, сообщает пресс-служба банка.

© Сбер

Новый фонтан представляет собой уникальный гидродинамический комплекс из двух полукруглых чаш, соединенных пятиметровым водопадом. Особенность объекта — 69 динамических струй высотой до 10 метров и водный экран размером 5×12 метров для проекции видео и лазерных шоу.

«Мы с коллегами каждый год осенью заезжаем в Магадан в ходе поездки по Дальнему Востоку. И за прошедший год город настолько преобразился, что теперь ему могут позавидовать не только жители Владивостока, но и жители Москвы. Изменения колоссальные», — отметил на открытии президент, председатель правления Сбера Герман Греф.

Он также поблагодарил губернатора Магаданской области Сергея Носова и его команду.

«Для нас большая честь работать вместе. Мы тоже магаданцы, потому что Сбер присутствует в каждом российском городе. И мы себя чувствуем частью вашей команды — для нас это большая честь», — добавил Греф

Сергей Носов подчеркнул, что фонтан стал украшением морского фасада Магадана и всего региона.

Центральным событием вечера стало светомузыкальное шоу «Маяк надежды», основанное на легендах покорения Колымы. В постановке приняли участие этнический певец Руслан Ивакин (Gurude), чукотский ансамбль «Кочевник», огненные перформеры и танцоры.

После запуска фонтана перед гостями выступила солистка центра культуры Магадана, участница телепроекта «Новая Звезда» Мария Челях. Завершился вечер фейерверком над бухтой Нагаева и выступлением группы PIZZA.

Проект реализован с учетом мнения жителей города, которые выбрали место и концепцию гидросооружения. Фонтан спроектирован для работы в суровых климатических условия.