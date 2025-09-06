Путин наградил врачей за операцию во время землетрясения на Камчатке
Владимир Путин наградил онкологов, которые продолжили операцию во время землетрясения на Камчатке. Указ президента опубликован на портале правовых актов.
«За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях наградить орденом Пирогова Яну Гвоздеву», - говорится в указе президента.
Другой врач - Любовь Цыплакова - удостоена звания заслуженного врача России.
Землетрясение на Камчатке произошло 30 июля. Эпицентр располагался примерно в 145 км от Петропавловска-Камчатского. По данным сейсмологических служб, магнитуда составила 8,8. Этот показатель ставит землетрясение в ряд самых сильных сейсмических явлений, зарегистрированных за всю историю наблюдений на Камчатке.
Несмотря на сильную тряску, врачи онкодиспансера на Камчатке продолжили проводить операцию. Как сообщили в Минздраве региона, с пациентом все в порядке.
Позже Яна Гвоздева рассказала, что главным для бригады было не допустить пробуждения пациентки. Остановить операцию было невозможно, потому что она была открытой.