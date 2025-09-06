Глава «Роскосмоса» рассказал об умном и обручальном кольце

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов признался, что носит умное кольцо. При этом журналисты чаще спрашивают его об обручальном кольце, чем о работе космической госкорпорации.

Вопрос о кольце Баканову задал журналист Александр Юнашев. Глава «Роскосмоса» подтвердил, что он носит умное кольцо на безымянном пальце вместо обручального.

«Могу переодеть на любой, чтобы никого не смущать. Мне и так про кольцо вопросов больше задают, чем про профессиональную деятельность», — сказал Баканов.

После этого Юнашев пообещал «в следующий раз задать вопросы про космос».

На портале Life.ru Баканова за его внешность назвали «главным крашем россиянок».

Слово «краш» (crush – «увлечение, влюблённость») на молодёжном сленге означает человека, который всем внешне нравится и вызывает симпатию, объясняет «Сбер Сова».

Умное кольцо — электронное устройство, работающее в связке со смартфоном. Оно отслеживает показатели здоровья, пульс, сон. Также им можно оплачивать покупки и открывать замки.