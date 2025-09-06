В МВД рассказали о распространяющих персональные данные Telegram-каналах

Огромное количество каналов, которые распространяют персональную информацию и занимаются так называемым доксингом и вымогательством у пользователей, существует в мессенджере Telegram. Об этом ТАСС сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

"Доксинг - распространенная киберугроза, с которой ежедневно сталкиваются тысячи пользователей по всему миру. Десятки специализированных каналов в мессенджерах и социальных сетях занимаются незаконным сбором и распространением личных данных, что приводит к многочисленным случаям шантажа, психологического давления и прямого мошенничества", - рассказали в МВД РФ.

Согласно информации ведомства, администрация мессенджера за одну неделю августа удалила большинство каналов, которые занимались доксингом и вымогательством, после получения сотен жалоб от пользователей.

В министерстве также подчеркнули, что доксинг становится особенно опасным, когда его инициируют или координируют государственные структуры или связанные с ними организации. В таких случаях риски и последствия могут значительно усилиться, включая целенаправленные информационные атаки на ключевые объекты инфраструктуры и дестабилизацию социально-политической обстановки.

По информации МВД, с 2022 года в Telegram стали активно появляться крупные каналы, которые систематически распространяют персональные данные граждан России, особенно военнослужащих. Наиболее часто в публичном доступе оказываются телефонные номера, адреса и профили в социальных сетях. Как отмечают в управлении по борьбе с киберпреступлениями, украинские OSINT-сообщества, банды киберпреступников и прочие враждебные элементы активно занимаются этой деятельностью.

Специалисты по борьбе с кибермошенничеством отмечают, что основатель Telegram Павел Дуров официально признал серьезность проблемы на платформе и заявил о намерении бороться с каналами, распространяющими личные данные пользователей и занимающимися вымогательством, однако, несмотря на эти обещания, было удалено лишь несколько групп. "Украинские ресурсы, открыто публикующие данные российских граждан и военнослужащих, продолжают функционировать", - подчеркнули в МВД России.