Анна Попова высказалась о новых вариантах коронавируса

Новые геноварианты коронавируса не меняют его симптомов, это по-прежнему респираторная инфекция с различными проявлениями, заявила в беседе с журналистами глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом пишет РБК.

23 августа Роспотребнадзор предупредил о распространении в стране нового штамма SARS-CoV-2 — XFG («Стратус»). По данным ведомства, среди симптомов заболевания — кашель, осиплость или хрипота голоса, ломота в мышцах.

Попова уточнила, что специалисты фиксируют в последние месяцы рост заболеваемости коронавирусом, «но тоже на невысоких цифрах, с нетяжелым течением».

«Новые геноварианты коронавируса не меняют эту картину. Их уже было несколько, все они обсуждались, информацию мы даем постоянно», — пояснила глава ведомства.

По ее словам, новые варианты остаются вирусами, которые вызывают респираторную инфекцию с разными симптомами, клиническую картину целом они не меняют.

Попова заметила, что COVID-19 стал сезонным заболеванием, но при этом его продолжают отслеживать гораздо тщательнее, чем другие вирусы.