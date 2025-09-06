Российская чиновница назвала тараканами спасающих свое имущество людей

Представительница администрации Ленинского района назвала тараканами людей, спешно убирающих свои прилавки во время ликвидации стихийного рынка, пишет «Московский комсомолец. Барнаул».

Инцидент произошел 29 августа, на рынке Докучаево. Чиновница наблюдала за зачисткой территории от несанкционированной торговли, сделала несколько кадров и выложила в раздел «Статус» одного из популярных мессенджеров с подписью «Тараканы спасают свой хлам».

На кадрах уличные торговцы, преимущественно пожилые, убирают свои товары с прилавков. Рядом стоит тракторист — в дальнейшем он ликвидировал стихийный рынок.

Жители заметили публикацию, выразили свое возмущение в соцсетях, написали обращение в администрацию города.

«Люди, в том числе старики, изображенные на фото, выходят торговать не из-за того, что сегодня «Луна в стрельце», а из-за безысходности. Это не дает право, человеку, находящимся на службе, называть человека тараканом! Обращение в администрацию ничего не дало», — отметила горожанка.

По ее словам, в ответе на обращение администрация заявила, что статус был размещен в мессенджере для узкого круга лиц и впоследствии удален. Соответственно, уточнили в муниципалитете, нарушение не является серьезным.