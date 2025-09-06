Стало известно, кому может достаться миллиардное наследство Армани

За полвека в бизнесе легендарный кутюрье Джорджо Армани создал один из самых известных на планете модных брендов.

При этом Армани был единственным решающим акционером компании, независимостью которой крайне дорожил и практически все аспекты деятельности которой жестко контролировал - как творческие, так и в сфере управления.

Армани умер в четверг на 92-м году жизни. Возможная причина смерти - осложнения после перенесенного коронавируса.

Как передает Reuters, теперь на повестке - вопрос о наследстве. Модельер не оставил после себя детей, к которым мог бы перейти сверхуспешный бизнес, только в 2024 году принесший прибыль в размере 2,7 млрд долларов.

Сам Армани владел яхтой за 60 000 000 евро и обширной коллекцией недвижимости.

Агентство отметило: у кутюрье остались младшая сестра Розанна, которой 86 лет, две племянницы, племянник и помощник, правая рука Армани, который "также считается членом семьи".

Умер модельер Джорджо Армани

По мнению наблюдателей, все пятеро являются теперь вероятными наследниками. Большую ясность в ситуацию внесет оглашение завещания Армани. Это случится в ближайшие недели.

Ранее сам модельер подчеркивал, что планирует оставить все близким людям и членам семьи.