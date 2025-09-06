В российских вузах ограничат платные места

Правительство подготовило правила определения предельного числа платных мест в вузах на следующий учебный год, говорится в его сообщении. В документе отмечается, что более половины выпускников 11-х классов сейчас учатся на бюджетной основе, что, по мнению властей, свидетельствует о высокой доступности высшего образования.

Ведомство пояснило, что отсутствие предельной планки для платного приема негативно отражается на качестве обучения, поскольку коммерческий набор должен соответствовать возможностям университетов, включая количество преподавателей и материально-техническую оснащенность.

После утверждения лимита вузам предоставят возможность внести изменения в приемную кампанию на 2026/27 год. Ограничения будут вводиться поэтапно и только для направлений подготовки, включенных в специальный перечень, который сформируют позже.

В сообщении уточняется, что итоговое количество платных мест согласовывается межведомственным рабочим органом. Постановление будет действовать один год, после чего власти проанализируют результаты и при необходимости внесут корректировки в механизм регулирования платного приема, передает сайт Минобрнауки.

С 1 сентября в России вступил в силу закон о госрегулировании платного приема в высшие учебные заведения. Инициатива направлена на повышение качества образования и баланс на рынке труда. Что изменилось и как это отразится на абитуриентах — в материале «Вечерней Москвы».