МВД рассказало о новой мошеннической рассылке

В МВД рассказали о новой мошеннической рассылке, которая направлена на пенсионеров. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации МВД, рассылка поступает от лица Пенсионного фонда. В ней жертвам предлагают вступить в особый канал для пенсионеров, но на самом деле ссылка является мошеннической. В своем сообщении мошенники обещают увеличение пенсии на 30% и другие особые бонусы.

В связи с этим в МВД призвали молодых граждан России объяснить своим пожилым родственникам, как работают мошенники, и как не стать жертвой вредоносных ссылок и приложений.

Ранее россиянам рассказали о новой мошеннической схеме.