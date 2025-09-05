Егора Крида обвинили в работе на украинские онлайн-казино

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратила внимание на то, что Егор Крид (настоящая фамилия Булаткин) рекламировал на своих стримах казино, которые были зарегистрированы на Украине. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Общественный деятель назвала Крида «скамером» и отметила, что оценку его действиям должны дать российские «профильные ведомства», ведь рекламодатели музыканта могли быть спонсорами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Несколько лет он продвигает среди детей онлайн-казино и букмекерские конторы, а в 2023-2024 скамер продвигал два казино, которые созданы на Украине. В числе создателей и менеджмента этих ресурсов в 2023 году — граждане Украины», — сообщила Мизулина.

Ранее стало известно, что уехавшая из России певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, признана Минюстом РФ иностранным агентом) поддержала Егора Крида в конфликте с Екатериной Мизулиной. По словам артистки, ее пугает влияние главы Лиги безопасного интернета на детей.