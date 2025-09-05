Константину Богомолову вручили звание «Заслуженный деятель искусств РФ»

Художественному руководителю Московского драматического театра на Малой Бронной Константину Богомолову присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств РФ». Церемония награждения состоялась 5 сентября, сообщает Telegram-канал «Культурненько».

Награду режиссеру вручил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Решение о присвоении Богомолову звания «Заслуженный деятель искусств РФ» было принято президентом России Владимиром Путиным 21 июля. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.