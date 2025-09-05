Еще в двух районах Крыма ввели режим ЧС из-за засухи

Сакский и Советский районы Республики Крым включены в список территорий, в которых объявлен региональный режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. Об этом ТАСС сообщил министр сельского хозяйства региона Денис Кратюк.

Из-за гибели культур в связи с засухой в июле режим ЧС был введен в восьми районах Республики Крым: Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Первомайском, Нижнегорском, Раздольненском, Симферопольском и Черноморском.

"Дополнительно введен режим ЧС еще в двух районах: Советском и Сакском. Это режимы муниципального масштаба, но они вливаются в основной, региональный режим ЧС. То есть они просто добавлены к списку территории", - сказал он.

О водоснабжении Крыма

Украина в мае 2014 года перекрыла поступление в Крым воды по Северо-Крымскому каналу из Херсонской области, он обеспечивал 90% потребностей полуострова. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической из-за засухи, она разрешилась летом 2021 года, когда прошли ливни. Вода в Республике Крым аккумулируется в водохранилищах, уровень в которых существенно зависит от выпадающих осадков, а также поступает из рек, питающих водохранилища.

Проблемы с водой в Крыму серьезно затрагивают сельскохозяйственную сферу полуострова, ограничивая возможности орошения и полива культур. Как ранее сообщила замглавы НИИ сельского хозяйства Крыма по научной работе Людмила Радченко, уровень влаги в метровом слое почвы в Республике Крым достиг минимума за последние 30-40 лет.