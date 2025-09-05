Студентов и молодых специалистов приглашают к участию в IV Международной Школе Интернет-БЕЗопасности молодёжи «Человек и технологии» в Мастерской управления «Сенеж»

ИТ-сектор – только для программистов? Уверены, что многие задавались таким вопросом. Оргкомитет Международной Школы Интернет-БЕЗопасности молодежи так не считает. ИТ – это сфера возможностей для всех: дизайнеров, маркетологов, политологов, юристов, педагогов и даже тех, кто только делает первые шаги в ИТ.

© Пресс-служба

У тех, кто интересуется ИТ-сферой, есть уникальная возможность познакомиться с единомышленниками и топовыми экспертами ИТ-сектора, получить новые знания и освоить проектную деятельность, приняв участие в IV Международной Школе Интернет-БЕЗопасности молодежи «Человек и технологии», которая пройдёт с 5 по 9 октября 2025 года на базе Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Школа – это уникальная возможность для студентов, молодых ученых и специалистов со всей России и из зарубежных стран получить новые знания, поддержку и опыт, которые откроют двери в будущее!

Школа организована командой Молодёжного цифрового омбудсмена, Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей», Московским государственным юридическим университетом имени О.Е.Кутафина (МГЮА) в рамках программы «Приоритет – 2030».

В этом году соорганизатором Школы станет Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), объединяющая на своей площадке более 60 ведущих технологических компаний России, что обеспечит представительство экспертного сообщества. Это обогатит образовательный процесс и создаст новые возможности для карьерного роста участников.

«Именно выездные проекты создают особую коммуникативную среду, на Школе можно найти не только друзей, но и единомышленников для реализации совместных проектных инициатив, чтобы шагать в технологичное будущее вместе», – отмечает Дмитрий Гуляев, руководитель проекта, Молодежный цифровой омбудсмен, директор Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

Для того, чтобы стать участником IV Международной Школы Интернет-БЕЗопасности молодёжи, нужно пройти конкурсный отбор, который в этом году предполагает новые возможности для талантливых молодых специалистов. Впервые появилась возможность командного участия – молодые люди могут представить проект командой до 3 человек. Кроме того, участники могут выбрать индивидуальный формат: решить общий кейс или специализированные задания по трекам «Молодой ИТ-наставник» и «Юрист-лидер для технологического развития». Каждый участник сможет выбрать наиболее комфортный для себя формат участия и продемонстрировать свой потенциал.

Регистрация и конкурсный отбор проходят по ссылке. У каждого есть шанс стать участником одного из самых ожидаемых ИТ-событий этой осени!

Портал «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) — стратегический информационный партнер IV Международной школы интернет-БЕЗопасности молодежи.

Вся актуальная информация доступна в официальных аккаунтах Молодежного цифрового омбудсмена и Международной Школы Интернет-БЕЗопасности молодежи в социальной сети ВКонтакте, мессенджере Telegram, а также на сайте проекта.