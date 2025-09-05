Скончался знаменитый профессор журфака МГУ Шкондин

На 93-году жизни скончался легендарный профессор журфака МГУ им. Ломоносова Михаил Шкондин. Он был старейшим сотрудником факультета, воспитавшим несколько поколений журналистов. Как всегда говорил сам Михаил Васильевич, он вышел из простого народа, а облагородил его университет.

У Шкондина удивительная судьба: был летчиком и военным журналистом.

- Михаил Васильевич служил в авиации, - рассказывает профессор, доктор филологических наук Светлана Распопова. - Летал и одновременно работал корреспондентом в газете «На боевом посту». Потом сменил авиацию на журналистику и ушел в 27 лет учиться на факультет журналистики МГУ. Работал в газете «Сельская жизнь», которая выходила огромным тиражом (шесть миллионов экземпляров) и писал о людях: доярках, инженерах, зоотехниках, бригадирах. А потом в ТАСС совмещал информационную работу с написанием очерков и зарисовок. В науку пришел неожиданно для себя и многих и сразу там стал своим, показывая пример того, как о журналистке можно писать по-научному, но без догматизма и скучной теоретичности. Мне как-то в разговоре он сказал : «О журналистике надо думать живо, так как журналистика - это познание жизни».

Интересно, что Шкондин сформулировал понятие «структуры информации» на основе системного подхода к СМИ. Ему принадлежит множество исследований в области журналистики.

Профессора обожали и студенты, и коллеги.

- Хорошо пел, писал хорошие стихи, любил хороший коньяк и хорошее застолье, - продолжает Распопова. - Любил людей и был к ним очень снисходительным. Смеялся громко, раскатисто, как и жил.

4 сентября его не стало. Шкондин не дожил до своего 93-го дня рождения (26 сентября) всего несколько дней. К слову, он праздновал день рождения 15 октября. Причем причины не объяснял. Так и осталось загадкой для его коллег и учеников, что связывало его с этой датой. Как они говорят, его уход был неожиданным, несмотря на возраст.