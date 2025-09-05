Омск второй раз за неделю накрывает «черное небо»

В преддверии выходных в Омске объявлен режим неблагоприятных метеоусловий. Промышленные предприятия должны снизить выбросы.

Подробности сообщили в пресс-службе регионального министерства природы.

«По данным синоптиков «Обь-Иртышского УГМС» с 21:00 5 сентября и до 08:00 6 сентября на территории Омска и области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. В связи с этим объявляется период НМУ первой степени опасности», – уточнили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что на днях на левобережье Омска было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода. Так в ночь на 2 сентября, по данным экологов, на улице 3-й Любинской был зафиксирован уровень сероводорода, превышающий норму в 1,75 раза.

Напомним, что по итогам весны этого года Омская область оказалась в национальном экологическом рейтинге 78 из 83 мест и входит в десятку отстающих регионов. Жители Омска регулярно жалуются на загрязнение воздуха.