Альпинист: у Наговициной не было базы для восхождения на пик Победы

Российская альпинистка Наталья Наговицина не имела необходимой подготовки для восхождения на пик Победы в Киргизии, заявил kp.ru бывший главный тренер сборных СССР и России по альпинизму Владимир Шатаев.

© Соцсети

Он отметил, что коммерческий альпинизм отменил все правила, поэтому не самые опытные люди стали договариваться между собой и совершать восхождения. Шатаев призвал прекратить «этот бардак». По его словам, в советское время ситуация, в которой была россиянка, не могла бы произойти, потому что все группы альпинистов были под контролем.

«Возьмите Наталью. Она нарушала правила. Альпинист может выходить на маршрут новой категории, лишь пройдя два маршрута категории предыдущей — начиная с 3Б и далее. Так, она в свое время пошла на пик Ленина, имеющий категорию 4Б, не пройдя до этого два маршрута 4А. Затем отправилась на Хан-Тенгри (5А), пройдя всего один маршрут 4Б», — сказал Шатаев.

Он добавил, что правила не засчитывают восхождения с «перескакиванием».

Россиянка Наталья Наговицина с 12 августа выживала на высоте 7,2 тыс. м возле пика Победы в горах Тянь-Шаня со сломанной ногой. Она травмировалась во время спуска. Напарник оказал ей первую помощь и отправился за подмогой в лагерь. Позднее двое иностранных спортсменов пытались помочь пострадавшей, но были вынуждены оставить ее из-за усталости и непогоды. В конце августа в МЧС Киргизии пришли к выводу, что женщина не выжила, и прекратили операцию по ее спасению.