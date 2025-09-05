В России заметили «радиационные» туманы

На Европейскую территорию России пришли заморозки и «радиационные» туманы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По словам синоптика, в ночь на пятницу, 5 сентября, температура в Москве составила плюс 10,5 градуса. Самым холодным местом в столичном регионе оказался Волоколамск с температурой плюс 4,5 градуса. В Центральной России холоднее всего было в Калужской области (Жиздра, плюс 2,9 градуса), Тверской области (Старица, плюс 3,2 градуса) и Смоленской области (Вязьма, плюс 3,2 градуса).

Прохладные ночи на территориях Русской равнины, Урала и Сибири привели к образованию характерных для осени «радиационных» туманов с видимостью менее тысячи метров.

Синоптик отметил, что из-за прохладных сентябрьских ночей на обширных территориях Русской равнины, Урала и Сибири наблюдались зоны характерных для осени радиационных туманов с видимостью менее 1000 метров. Такой туман представляет собой атмосферное явление, возникающее в результате радиационного охлаждения земной поверхности и нижнего слоя воздуха до точки росы, что приводит к конденсации водяного пара.

Теплая погода может простоять в Москве неделю

Ранее метеоролог Роман Вильфанд спрогнозировал аномальное тепло в ближайшее время на большей части России.