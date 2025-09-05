Американский актер Стивен Сигал назвал себя русским после пленарной сессии Восточного экономического форума.

Его цитирует ТАСС.

«Я не работаю с США. Я — русский», — ответил он на вопросы журналистов о диалоге России и США.

Также он крайне положительно оценил выступление российского президента Владимира Путина на пленарном заседании ВЭФ.

Звезда фильмов «В осаде», «Приказано уничтожить» и «Захват» с 2016 года имеет российское гражданство.

30 мая 2024 года «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества» Путин наградил Сигала орденом Дружбы.

В октябре прошлого года стало известно, что Стивен Сигал снял фильм о российско-украинском конфликте, где признался, что в самом начале СВО написал письмо президенту РФ Владимиру Путину. Он также назвал происходящее «войной между добром и злом» и выразил уверенность в победе России. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».