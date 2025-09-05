Фонд «Общественное мнение» определил уровень доверия россиян Путину

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 80%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), пишет ТАСС.

«О доверии Владимиру Путину заявили 80% россиян», — говорится в сообщении соцслужбы.

82% респондентов ответили, что Путин хорошо выполняет свою работу на посту главы государства. Также 55% опрошенных положительно оценили работу правительства России. 59% выразили мнение, что премьер-министр Михаил Мишустин хорошо выполняет свои обязанности.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 43%. В свою очередь 8% поддержали КПРФ, 10% — ЛДПР, 2% высказались за «Справедливую Россию — За правду», еще 4% поддержали «Новых людей».

До этого Аналитический центр ВЦИОМ узнал мнение россиян о саммите президентов РФ и США на Аляске. Согласно результатам опроса, абсолютное большинство россиян (94%) знают о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, 68% респондентов положительно оценивают итоги этих переговоров, 6% — отрицательно, еще 20% респондентов затруднились ответить на вопрос.

Больше половины россиян (53%) пришли к выводу, что переговоры на Аляске приблизили завершение украинского кризиса. Однако 28% считают, что саммит не оказал никакого влияния на конфликт.