В Роскачестве объяснили, при каком условии и как можно поменять школу

Перейти в другую школу по собственной инициативе можно в любое время — такое право предоставлено обучающемуся федеральным законом, рассказал в беседе с RT директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

«Можно выбирать учебное заведение «по прописке» (то есть рядом с местом проживания, если вы там и зарегистрированы) или более отдалённое. Единственным основанием для отказа в переводе может быть отсутствие свободных мест в новой школе (или недостаточный уровень подготовки ребёнка, но только в том случае, если школа специализированная или с углубленным изучением какого-то предмета и при поступлении есть испытания, которые надо успешно пройти)», — отметил собеседник RT.

По его словам, для перевода прежде всего требуется выбрать школу и проверить, есть ли в ней свободные места.

«Сделать это можно на интернет-ресурсах учебного заведения или в администрации, позвонив туда. Если места имеются, нужно подать заявление. Сделать это могут родители или опекуны ребёнка, не достигшего 18-летнего возраста. Совершеннолетние учащиеся могут подавать заявления самостоятельно», — объяснил эксперт.

Специалист напомнил, что есть несколько вариантов подачи заявления.

«Дистанционно через «Госуслуги» или региональный портал госуслуг (например, в Москве это mos.ru). При личном визите в МФЦ (как правило, нужно записаться заранее). При личном визите в школу (его требуется согласовать и прийти в назначенное время)», — отметил Поздняков.

После того как новая школа подтвердит наличие свободных мест и готовность принять ребёнка, нужно написать заявление об отчислении в старой школе, добавил он.

«Рассмотреть его должны в течение трёх рабочих дней и издать приказ об отчислении. После родителям выдают личное дело ученика, документы об успеваемости и медицинскую книжку. Полученные документы вместе с заявлением о зачислении в порядке перевода нужно отнести в новую школу, и та в течение трёх рабочих дней выпустит решение о зачислении нового ученика. Таким образом, только получив положительное решение от новой школы, можно отчисляться из старой — тогда процесс обучения не будет прерываться», — заключил собеседник RT.

