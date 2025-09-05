Греф: сначала каждому человеку нужно выстроить технологию управления собой

Мы очень часто недооцениваем, что именно технологии управления являются первичными: сначала каждому человеку нужно выстроить технологию управления собой, поделился мнением на сессии "Глобальный Юг и Восток: кто возглавит новую экономику роста" В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) президент, председатель правления Сбера Герман Греф.

По его словам, если посмотреть на страны-лидеры, то в основе их успеха лежит эффективная система управления. Как отметил глава Сбера, самым главным элементом является образование, поэтому у компании есть свой корпоративный университет. Кроме того, Греф напомнил о сотрудничестве с ведущими европейскими американскими бизнес-школами, вузами, российскими ведущими вузами.

"После того, как мы подняли эти технологии, мы стали приближаться к лидерам. Когда мы приблизились к лидерам, стало понятно, что мы не можем выйти вперед, если мы не добавим еще 1 элемент — это науку. Мы стали создавать научные лаборатории, сегодня у нас порядка 15 научных лабораторий по всем направлениям нашей деятельности. И сегодня мы меняем географию нашего сотрудничества, но не меняем суть того, что происходит. Сегодня мы выстраиваем очень много партнерств с Китаем", — рассказал Герман Греф.

Как отметил глава Сбера, Китай — не просто большая страна, это великое государство, которое за эти годы сделало огромный скачок в развитии технологий, науки, образования, там появились прекрасные вузы и исследовательские организации. Поэтому у Китая есть, чему поучиться, уверен Герман Греф.