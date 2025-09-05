В России опровергли информацию о начале продаж алкоголя онлайн

Центр биометрических технологий сообщил, что в России не планируют разрешать дистанционную продажу алкоголя. В федеральном законодательстве до сих пор прописан запрет на это, передает ТАСС.

«Сообщения Telegram-каналов о том, что в России разрешили доставку алкоголя — фейк. Запрет на дистанционную доставку алкогольной продукции сохраняется в федеральном законодательстве», — рассказали в Центре.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье ограничили продажу алкоголя во дворах многоквартирных домов.