Архивы ФСБ: Армия СССР сорвала планы Японии устроить массовые казни в Маньчжурии

Уникальные документы с планами японской контрразведки по тайному уничтожению в годы войны "неугодных элементов" в Маньчжурии опубликовал Центр общественных связей ФСБ.

"Как показало изучение трофейных документов японских спецслужб, в рамках подготовки к нападению на Советский Союз планировалось проведение тайных массовых казней на территории Маньчжурии лиц, подозреваемых в антияпонской деятельности", - сообщили корреспонденту "РГ" в ЦОС.

Там напомнили, что после нападения нацистской Германии на Советский Союз в июне 1941 года Япония по договоренности с германским правительством усилила подготовку к войне против Советского Союза. С этой целью японский генштаб разработал по аналогии с германским планом "Барбаросса" свой план агрессии против СССР, получивший условное наименование "Кан-току-эн" - "Особые маневры Квантунской армии".

Согласно плану "Кан-току-эн" все подготовительные мероприятия по подготовке нападения Японии на СССР должны были завершиться к сентябрю 1941 года.

"Способ проведения массовых казней - закалывание штыком или отсечение головы японским мечом"

В результате разгрома Квантунской армии в августе 1945 года в руки советских органов государственной безопасности попали многочисленные документы из архивов японских контрразведывательных органов - жандармерии и полиции в Маньчжурии. Как отметили в ФСБ, во время разбора архива особого отдела Фуюаньского отряда пограничной полиции был выявлен ряд документов периода 1941-1944 годов, свидетельствующих о том, что японская контрразведка совместно с Японской военной миссией в Маньчжурии готовилась к тайной массовой казни "опасных в военное время элементов".

При этом "особым кабинетом" министерства общественного спокойствия марионеточного государства Маньчжоу-Го в начале 1941 года были разработаны "Основные положения классификации опасных в военное время элементов" и разосланы провинциальным полицейским управлениям. В соответствии с этим документом "опасные в военное время элементы" подразделялись на пять категорий: "Ко" (А), "Оцу" (Б), "Хэй" (В), "Тэй" (Г) и "Бо" (Д).

Например, к категории "Ко" (А) в случае войны тайной казни без суда подлежали иностранцы, находившиеся в заключении, "которых нельзя было использовать против противника или завербовать на свою сторону", а также "агенты иностранных разведок, занимавшие важные посты в иностранных торгово-промышленных компаниях или религиозных организациях".

В августе 1943 года начальник Сэньцзянского провинциального управления охраны госбезопасности разослал во все уездные полицейские органы письмо "об изучении плана мероприятий в отношении опасных в военное время элементов", а также дал указание сообщить места предполагаемых казней, способы приведения ее в исполнение и о лицах, на которых это будет возложено. После этого начальники Дунъаньчжэньского и Хайцинского отрядов пограничной полиции в своих отчетах предложили проводить в исполнение "строгие меры" путем расстрела в глухих, отдаленных от населенных пунктов местах.

Начальник Цинделийского отряда проявил "находчивость" и предложил "в целях обеспечения максимальной секретности "строгой меры" производить ее отсечением головы, но иметь наготове маузер на случай попыток побега убиваемых". На основании этих "предложений" в ноябре 1943 года был составлен новый "План", который конкретизировал время и способы приведения в исполнение "строгой меры":

"В целях обеспечения тайны для проведения этого мероприятия целесообразно использовать лунное ночное время, а в случае, если лунного света нет, проводить это мероприятие на рассвете или в вечерние сумерки. Способ приведения в исполнение - закалывание штыком или отсечение головы японским мечом. Расстрелов следует по возможности избегать".

Как отметили в ФСБ, разгром частями Красной армии Квантунской группировки не позволил осуществить зловещий "План проведения особых маневров" и провести массовые казни участников антияпонского сопротивления.