В Сочи сносят рынок, где продавали паленый алкоголь

В Сочи начался снос печально известного Казачьего рынка в Сириусе, где продажа суррогатного алкоголя привела к массовому отравлению.Об этом сообщает телеграм-канал "Readovka".

По данным следствия, от некачественной продукции, которую реализовывали под видом домашней чачи, пострадали не менее 12 человек, десять из которых скончались. В настоящее время территория рынка оцеплена, вход закрыт на замок, а рабочие приступили к демонтажу торговых павильонов. Повсюду видны развалины, обломки досок и строительный мусор.

По информации местных СМИ, бывшему арендатору было предписано освободить территорию в трехмесячный срок. Что будет построено на этом месте в дальнейшем, пока не сообщается.

Смертельную алкогольную продукцию кустарного производства, не отвечавшую никаким требованиям безопасности, продавали две женщины. Одна из них уже признала свою вину. Расследование уголовного дела продолжается.