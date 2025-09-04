Ефремов нашел работу

Российский актер Михаил Ефремов официально стал членом труппы театра «Мастерская "12"» Никиты Михалкова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

Как рассказал худрук театра Никита Михалков, Ефремов сам обратился в театр с соответствующим предложением. Худрук подчеркнул, что считает Михалкова талантливым актером, которого «многому научила судьба».

«Ни для кого не секрет, что Михаил Олегович Ефремов, переживший несколько тяжелых лет своей жизни, оказался на свободе и обратился ко мне с просьбой о возможности продолжить творческую деятельность в нашем театре. Лично я считаю, что судьба его многому научила. Убежден, что многие вещи он сумел переосмыслить. В то же время, как и раньше, так и теперь, не сомневаюсь в его большом актерском даровании. Полагаю, что работа его в нашем театре принесет пользу и нам, и ему», — сообщил Михалков.

Первой ролью Ефремова будет спектакль «Без свидетелей», премьера которого состоится в феврале 2026 года.

Михаил Ефремов развелся с пятой женой после 23 лет брака

Ранее Ефремов развелся с женой.