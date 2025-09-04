Владельцам собак перечислили основные признаки деменции у питомца

Собаки, как и люди, могут страдать деменцией или синдромом когнитивной дисфункции. Особенно внимательно хозяин должен следить за сопутствующими симптомами у пожилых питомцев, начиная с семи лет, поскольку заболевание прогрессирует с возрастом. Основные признаки деменции у животного перечислил в беседе с «Мослентой» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

© Мослента

Так, о заболевании, по его словам, может свидетельствовать то, что собака перестала выполнять команды. Он пояснил, что если питомец на протяжении всей жизни четко делал это, был послушным и сообразительным, навыки не уйдут просто так. В случае, когда собака вдруг перестает реагировать на знакомые и довольно простые сигналы, поворачивает голову, пытаясь понять, чего от нее ожидают, это плохой знак. Он свидетельствует как минимум о том, что у животного изменились когнитивные функции. Возможно, что собаке крайне сложно вспомнить команду или она уже забыла ее, объясняет специалист.

Также насторожить должна дезориентация, когда собака вдруг забывает привычную дорогу домой, кажется потерянной в собственном доме. Как правило питомец знает наизусть, в каком месте нужно свернуть в парке в сторону дома. Если вдруг он начинает пропускать эти направления, задумчиво озирается, то хозяин должен быть крайне осторожен, не спускать его с поводка, объясняет Голубев. В случае, если животное потеряется, оно может просто не найти дорогу обратно.

Сопутствующие симптомы дезориентации дома: питомец может долго и бесцельно смотреть в одну точку, даже в стену. Не узнавать вещи, подолгу искать выход из комнаты

Также из-за болезни у животного могут поменяться привычки. Деменция у собак может перевернуть весь устоявшийся режим дня, усилить нечистоплотность. Самый явный признак — если питомец вдруг начал справлять нужду дома, либо в самых неожиданных местах, но не на пеленке. Также у животного может измениться пищевое поведение: это проявляется либо отсутствием желания есть, либо, наоборот, повышенным аппетитом. Просто поскольку собака забыла, что уже ела сегодня. Могут также нарушиться режимы сна и бодрствования. По ночам наблюдается беспокойство и бессонница. Днем, напротив, постоянная сонливость.

«Лучше как можно раньше диагностировать заболевание. На ранних сроках ветеринарный врач может скорректировать проблему с помощью подобранных препаратов, направленных на улучшение когнитивных функций и мозговой активности. К сожалению, речь, скорее всего, будет идти о поддержании состояния, но сопутствующие симптомы будут наблюдаться уже до конца жизни собаки. Ваша задача — минимизировать стресс, постараться посильно включать питомца в новые игры с умными игрушками, следить за питанием», — резюмирует эксперт.

Ранее в Москве собака породы корги проехалась за рулем иномарки, нарушила правила дорожного движения и попала в объектив камеры.