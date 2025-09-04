Лисовец назвал Армани олицетворением итальянской роскоши

Умерший модельер Джорджо Армани являлся олицетворением итальянской роскоши, классики и культуры. Такое мнение высказал ТАСС российский стилист Владислав Лисовец.

Ранее газета La Repubblica сообщила о смерти Армани. 11 июля ему исполнился 91 год.

"Джорджо Армани - это, наверное, олицетворение итальянской роскоши, классики, культуры. Это человек, кутюрье, дизайнер и мужчина, который задавал тон. Многие пытались на него равняться", - сказал Лисовец.

Он добавил, что от Армани и его бренда веяло "стабильностью, культурой, статусом".

Лисовец отметил, что сам он в своей карьере творчеством Армани не вдохновлялся потому, что модельер делал одежду для мужчин, которые "не экспериментируют с внешним видом и со стилем".