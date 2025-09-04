В сети распространились сообщения о штрафах за грязный коврик

«Ура.ру» и «Лапша Медиа» опровергли информацию о том, что россиян будут штрафовать за грязные коврики у входных дверей.

Согласно информации СМИ, новости об административной ответственности за грязные коврики не соответствуют действительности. В изначальных сообщениях указывалось, что такие коврики могут нарушать закон о санитарном благополучии, но в законе ничего не сказано про коврики у входной двери.

Как уточнила юрист Елена Семенихина, штраф можно получить за захламление общих коридоров и нарушение тишины, однако даже за такие нарушения трудно довести нарушителя до штрафа. Ответственности же за грязный коврик в законе нет вообще.

«Следовательно, россиян за это не будут штрафовать. Данный тезис подтверждают юристы», — сообщает издание.

