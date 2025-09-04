На границе с Россией зарегистрировали заболевание человека бубонной чумой

Случай заболевания бубонной чумой подтвердился у жителя аймака (региона) Хубсугул.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в комиссии аймака по чрезвычайным ситуациям.

"Сегодня, 4 сентября, на экстренном заседании нашей комиссии принято решение ввести частичный карантин в сомоне (поселении) Цагаан-Уул, где зарегистрировали случай заболевания человека бубонной чумой. Сейчас он проходит лечение в многопрофильной больнице аймака", - рассказали в комиссии по ЧС.

Регион Хубсугул расположен на севере Монголии близ границы с Россией.

Ранее национальная служба здравоохранения Монголии сообщила о том, что по состоянию на 15 августа 2025 года природные очаги бубонной чумы зарегистрировали в 130 сомонах 17 аймаков Монголии. В период с 2014 по 2024 год в 13 сомонах шести аймаков и в столице Монголии этой инфекцией заразились 20 граждан, из них девять умерли.

Чума - эндемичное заболевание для Монголии и приграничных регионов соседних стран. Две трети монгольской территории входят в трансграничный с Россией Сайлюгемский природный очаг чумы. Его мониторинг в 1959-1990 годы показал, что на этой территории циркулировал возбудитель чумы, относящийся к алтайскому, реже улэгейскому подвидам.

Их особенность - избирательная вирулентность и низкая эпидемическая опасность. Случаи заражения чумой в Монголии и республиках Алтай и Тува в основном возникают при свежевании тушки тарбагана (род сусликов) и употреблении в пищу его мяса. Поэтому охота на этого грызуна, хотя и считается традиционным промыслом в Монголии, запрещена с 2005 года.