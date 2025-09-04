Назван способ победить коррупцию среди чиновников в РФ

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апти Алаудинов заявил в интервью NEWS.ru, что коррупция среди чиновников связана с «смутными временами» и прекратится с победой в специальной военной операции (СВО).

Как утверждает Алаудинов, «всегда в смутные времена на поверхность выплывали худшие элементы». Также в такие периоды проявлялись «худшие качества», отметил он.

«Когда будет дан новый старт России, которая является победителем в СВО, установки будут формулироваться по-другому, — подчеркнул собеседник.

Боевой генерал Алаудинов выразил уверенность, что с фактами коррупции среди чиновников будут разбираться непосредственно участники СВО. По его мнению, совместными усилиями удастся победить не только внешние угрозы, но и негативные проявления внутри страны. Это будет новый этап, подчеркнул Алаудинов.

Ранее Генпрокуратура подала иск о конфискации имущества бывшего кадрового руководителя Минобороны РФ, генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, на сумму более 500 миллионов рублей, связанного с коррупцией.