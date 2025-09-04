Ингушетия стала лидером по продолжительности жизни среди регионов России

Рейтинг регионов России с высокой продолжительностью жизни вновь возглавила Ингушетия. Об этом говорится на официальном сайте республики.

© EyeEm Mobile GmbH/iStock.com

Отмечается, что, согласно данным Росстата, в 2023 году ожидаемая продолжительность жизни в Ингушетии составила 78,34 года, тогда как в среднем по стране этот показатель равен 73,4 года.

«Ингушетия по праву занимает одно из ведущих мест в России по уровню долголетия, и для нас это особая гордость», — приводятся в публикации слова главы республики Махмуда-Али Калиматова.

Ранее регионы с самой высокой продолжительностью жизни перечислила врач Инна Решетова. Среди них она назвала и Ингушетию.