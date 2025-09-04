Психолог: оскорбления в родительских чатах следует пресекать

Специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина рассказала, как быть, если в общем чате, родительском или домовом, завёлся провокатор, который, пользуясь безнаказанностью, общается в агрессивной манере и задевает других участников.

Из-за них участники общих групп могут чувствовать себя неуверенно, боясь стать объектом претензий, и готовы принимать то, с чем не согласны, объяснила она в беседе с сайтом «Москва 24».

Такое происходит из-за того, что в общих чатах нет модератора, поэтому хорошо, если кто-то возьмёт на себя такую ответственность и будет напоминать о правилах общения, отмечает психолог.

Борьба с провокатором в одиночку может ни к чему не привести, поэтому важно действовать сообща.

«При этом ни в коем случае нельзя вступать в перепалку — это будет только больше провоцировать агрессора и вызывать всё больше ярости и желания одержать верх», — резюмировала Игонина.

