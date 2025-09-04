Путин отметил наличие в России крупнейших в мире лесных запасов

Сбережение и рациональное использование лесов является одним из приоритетов государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в телеграмме организаторам и участникам всероссийской акции "Сохраним лес".

"Наша страна обладает крупнейшими в мире лесными запасами. Вопросы сбережения и рационального использования этого уникального природного достояния - по праву находятся в числе значимых приоритетов государства", - написал президент.

Он назвал впечатляющими масштабы акции, участниками которой в прошлые годы высажено уже около 300 млн деревьев. Президент выразил уверенность, что акция "Сохраним лес" будет содействовать формированию в обществе ответственного отношения к природе и продвижению экологической культуры, прежде всего - среди подрастающего поколения.

В 2025 году в рамках акции "Сохраним лес" во всех 89 регионах страны планируется высадить порядка 70 млн деревьев по всей стране.

Стартовые центральные мероприятия седьмого сезона символично пройдут в семи регионах, в числе которых Новгородская, Архангельская, Иркутская, Костромская, Свердловская области, а также Коми и Пермский край. Помимо высадок деревьев, участники акции проведут уборки леса, примут участие в "лесных" мастер-классах и экоуроках, которые проведет движение "Экосистема".

Принять участие в акции может каждый. Для этого нужно выбрать удобную локацию и пройти регистрацию на официальном сайте, а затем приехать в назначенный день. Инвентарь и саженцы выдают на месте бесплатно. Генеральный информационный партнер - ТАСС.