Новая угроза для России: эксперт выступил с резкой критикой феминизма

Феминистская идеология прямо противоречит государственным мерам по стимулированию рождаемости. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил председатель Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом», юрист, правозащитник, педагог Иван Курбаков.

Собеседник утверждает, что продвижение чайлдфри и карьеризма влечет за собой демографический кризис. По его мнению, феминизм является «угрозой демографии и национальной безопасности».

Также Курбаков резко высказался об абортах без медицинских показаний, назвав их «узаконенным убийством нерожденных детей». Феминистки же, как уточнил Курбаков, называют аборты «правом на тело».

«Движение также разрушает институт брака: феминистки пропагандируют свободные отношения, что ведет к росту внебрачных детей и неполных семей. Последствия этого: падение рождаемости, увеличение числа неблагополучных семей, рост социального иждивенчества», — утверждает Курбаков.

