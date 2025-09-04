В РПЦ раскритиковали книги известного русского писателя

Владимирская епархия Русской православной церкви (РПЦ) призвала воздержаться от романтизации и героизации писателя Венедикта Ерофеева и его популярных произведений.

Об этом сообщается на официальном сайте епархии.

«Творчество данного автора, по нашему глубокому убеждению, несет в себе деструктивный заряд, пагубный для личности и общества», — сказано в сообщении.

В епархии подчеркнули, что среди спорных моментов книг Ерофеева — искажение национальной идентичности, деструктивный характер текста, пропаганда порока, кощунственное представление о Боге и отсутствие нравственного идеала.

Венедикт Ерофеев — один из представителей неоклассики русской литературы, автор культовой поэмы «Москва — Петушки». Критики считают это произведение свидетельством «творческой свободы и непрерывности литературного процесса» в годы заката СССР. Многие находят в поэме отсылки к Библии, а главным героям даже были установлены памятники. Среди других известных работ Ерофеева — «Записки психопата» и «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора».

