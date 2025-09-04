Умер писатель Патрик Хемингуэй

2 сентября ушел из жизни писатель Патрик Хемингуэй, минувшим летом ему исполнилось 97 лет.

© Российская Газета

Патрик Миллер Хемингуэй, родившийся в 1928 году в Канзас-Сити, был вторым сыном писателя и первенцем его второй жены - журналистки Полин Пфайффер.

В детстве Патрик много путешествовал с родителями. В 1950-м окончил Гарвард, откуда перевелся из Стэнфорда. Получил степень бакалавра по литературе и истории.

25 лет жил в Восточной Африке. В Танзании был профессиональным охотником, занимался сафари-бизнесом. Преподавал в Колледже управления дикой природой Африки.

После поселился в Монтане, где занимался наследием отца. В частности, Патрик отредактировал и опубликовал в 1999-м последний роман Хемингуэя - книгу про африканские сафари "Проблеск истины".

Патрик Хемингуэй - автор предисловий и комментариев к переизданиям книг отца, появлялся в экранных проектах о нем. В частности - в сериале 2021 года "Хемингуэй".

Он был последним из выживших к этому дню детей прозаика: Джек Хемингуэй умер в 2000-м, Грегори Хемингуэй - в 2001-м.

Писатель умер в своем доме в Монтане. Об этом сообщил представитель семьи, передает The New York Times.