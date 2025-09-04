В Госдуме высказались об изъятии земельных участков с 1 сентября

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что слухи об изъятии земельных участков с 1 сентября — это фейк. В беседе с NEWS.ru он пояснил, что в России вступил в силу только перечень признаков неиспользования земли.

С 1 сентября начнет действовать постановление правительства № 826. Оно устанавливает критерии для признания земельных участков неиспользуемыми. Эта новость вызвала много споров и опасений. Многие считают, что новые правила упрощают изъятие земли у граждан. Однако Гаврилов утверждает, что механизм остался прежним. А перечень критериев не расширяет, а ограничивает возможности проверяющих.

Собеседник пояснил, что участок считается неиспользуемым, если он захламлен, загрязнен, зарос сорняками выше метра, деревьями или кустарниками, не относящимися к декоративным, или на участке более пяти лет нет здания или сооружения. Разрушение существующих строений без мер по восстановлению также является признаком.

Признаки фиксируются после официального предписания с возможностью устранения замечаний в течение времени. Если предписание проигнорировано, начинается трехлетний отсчет до возможного обращения в суд, подчеркнул Гаврилов.

Ранее сообщалось, что выявлять нарушения, связанные с использованием земельных участков, будут Росреестр и местные органы власти.