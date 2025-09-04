Россиянам объяснили, о чем нельзя просить Бога

Библейская заповеь запрещает использовать имя Бога напрасно. Об этом «ФедералПресс» заявил священник Фёдор Бородин.

Он пояснил, что у Бога нельзя агрессивно требовать исполнения личных желаний, просить его наказать или нанести вред другим людям, запрещено использовать жаргон и грубые слова. Всё это оказывает негативное влияние на самих просящих.

Также священник указал, что молитвы следует читать вдумчиво и без спешки, обращаясь к Богу искренне и с уважением.