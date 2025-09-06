Как прошли последние годы жизни советской актрисы Инны Макаровой

Инна Макарова была одной из самых известных актрис советского кино. Фильмы с участием артистки знали все, а ее роли стали символами эпохи. «Рамблер» расскажет, как сложилась судьба Инны Макаровой.

© Павел Смертин/TACC

Начало карьеры, Сталинская премия, главные роли

Будущая артистка родилась в 1926 году в Тайге. С юных лет она мечтала об актерской карьере и после окончания школы поступила во ВГИК. Уже на втором курсе ее пригласили сниматься в картине Сергея Герасимова «Молодая гвардия» (1948). Эта роль принесла ей всесоюзную славу, а также престижную награду — Сталинскую премию.

В 1950–1960-е годы Инна Макарова была одной из ведущих актрис страны. Она снималась в «Девчатах», «Женитьбе Бальзаминова», «Женщинах», «Они не пройдут». Ее фильмография насчитывает более 50 работ. Зрители любили ее за искренность и особое обаяние. Ее героини были понятны и близки простым людям: рабочие девушки, студентки, учительницы. Макарова играла так, что зритель верил каждому слову.

Уход из кино

С конца 1980-х годов Инна Макарова стала меньше появляться на экранах. В те годы в советском кино уже стали появляться новые лица, и предложений приходило все меньше. У нее были роли, но в основном эпизодические — в телесериалах. Однако в итоге она продолжила сниматься вплоть до 2015 года.

Ближе к 2000-м она больше времени стала проводить дома, отдавая предпочтение спокойной жизни в окружении семьи. В отличие от многих коллег, она не участвовала в телешоу в попытке остаться на виду. Но артистка регулярно появлялась на юбилейных вечерах, посвященных классикам советского кино, участвовала в творческих встречах и фестивалях.

Последние годы жизни

У актрисы были серьезные проблемы со здоровьем. Инна Макарова страдала от хронической астмы, из-за которой не раз попадала в больницу. В старости появились также проблемы с памятью: дочь Наталья Бондарчук рассказывала журналистам, что мама иногда забывала недавние события, но отлично помнила далекое прошлое. Кроме того, у нее случались галлюцинации — актриса, по словам дочери, якобы видела ушедших родственников и даже разговаривала с ними. Подробности приведены в Газета.ru.

Близкие отмечали, что Макарова никогда не любила жаловаться. Даже когда здоровье заметно ухудшилось, она сохраняла оптимизм и старалась поддерживать семью. Основное время она проводила с дочерью Натальей и внуками. Иногда принимала гостей, и друзья рассказывали, что у нее по-прежнему оставалось то самое «лучистое» выражение лица, за которое ее когда-то и полюбили миллионы зрителей.

Актриса ушла из жизни 25 марта 2020 года в Москве на 94-м году. Прощание прошло в Доме кино, похоронили ее на Троекуровском кладбище рядом с коллегами и друзьями по цеху. На церемонии присутствовали представители киноиндустрии, ученики ВГИКа, поклонники и родные. Уже спустя несколько месяцев на могиле установили памятник, а позже ее семья в поддержку ее памяти стала организовывать вечера, посвященные ее творчеству.

