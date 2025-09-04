Стало известно, сколько россиян переехали на Дальний Восток в 2024 году

Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал президенту Владимиру Путину о притоке населения на Дальний Восток, по его словам, в 2024 году туда переехали 24 тыс. россиян.

Трутнев добавил, что ранее приток населения в регион сокращался, а в девяностые годы ситуация была особенно сложной.

Трутнев заявил: «Вы неоднократно ставили нам задачу стабилизировать приток населения. В 90-е годы он приобретал угрожающий характер. После этого приток все более сокращался. И сегодня мы можем докладывать о притоке населения. 24 тысячи жителей России в 2024 году переехали на Дальний Восток».

